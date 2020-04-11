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Наполи присоединился к борьбе за одноклубника Малиновского – он забивал Шахтеру в Лиге чемпионов

11 апреля 22:56 24 Читати українською
Наполи присоединился к борьбе за одноклубника Малиновского – он забивал Шахтеру в Лиге чемпионов
Кастань против Шахтера / Getty Images

Защитник Аталанты Тимоти Кастань пользуется большим спросом на трансферном рынке.

Латераль сборной Бельгии попал в список целей Наполи, информирует Corriere di Bergamo.

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Кастань был одним из самых ярких игроков Аталанты в первой половине сезона, однако потерял доверие Гасперини и только раз вышел на поле в последних десяти матчах. Бергамаски готовы рассмотреть предложения около 20 млн евро за защитника. Одним из главных претендентов на Кастаня считался Лестер, теперь к гонке присоединился и Наполи.

Отметим, что в текущем сезоне бельгиец сыграл за Аталанту 19 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Один из них – Шахтеру в 6 туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Трансферы Аталанта Аталанта Италия Наполи Наполи Тимоти Кастань Тимоти Кастань
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