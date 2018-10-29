Наполи на последних минутах вырвал ничью у Ромы

Наполи благодаря голу Мертенса спасся в домашнем поединке 10-го тура Серии А против Ромы.

Наполи начал очень активно и уже на 7-й минуте потерял супершанс для взятия ворот: Марио Руй ворвался в штрафную, обыграл одного защитника, затем второго, однако затянул с ударом и отдал на статичного Инсинье. Лоренцо метров с 11-ти пробил сильно, но мяч рикошетом от пролетающего в подкате защитника прошел над воротами. Рома же ответила шоком для хозяев: на 14-й минуте Джеко выстрелил с дистанции над перекладиной, а через несколько десятков секунд принял участие в атаке, в которой "волки" вышли вперёд – это Эль-Шаарави забил с отскоком от штанги.

Наполи забегал ещё быстрее, окончательно присвоив себе мяч и начав затяжной обстрел Ромы. На 19-й, 20-й и 32-й минутах Ольсону пришлось серьёзно попотеть, чтобы взять мощные удары с разных дистанций в исполнении Гамшика и Милика. На 42-й не мог помочь уже и он, но Инсинье красивым ударом метров с 25-ти промахнулся буквально на несколько сантиметров. Рома основном оборонялась, но на 35-й минуте Эдин Джеко мог забить второй: босниец избежал офсайда, вышел один на один и убежал от Оспины, после чего пробил с разворота в ближний угол – Наполи спас только Альбиоль, который вынес мяч с линии. В конце тайма "волкам" всё же не повезло, но только в кадровом плане – травму получил капитан Даниэле Де Росси, который проводил 450-й матч в Серии А.

Второй тайм особо не отличался от первого. Неаполитанцы побежали в атаку с первых минут и создавали момент за моментом: так, уже к 50-й минуте хозяева провели серию сильных, но неточных ударов из пределов штрафной, а на 60-й Кальехон замкнул подачу на дальнюю штангу с острого угла – Ольсон спас, после чего Мертенс пробил головой. На 66-й минуте классный момент упустил Инсинье, который получил передачу от Гамшика и пальнул метров с 13-ти значительно выше ворот. На 74-й "Партенопеи" таки смогли закатить мяч в ворота гостей, однако лайнсмен заметил офсайд у Кальехона – гол отменили.

Дрис не остановился и забил на 82-й после проникающей передачи в штрафную, однако и этот гол арбитры отменили – и снова из-за офсайда. Казалось, что римляне таки выдержат давление хозяев и доведут матч до победы, но на 90-й минуте Мертенс таки забил чистый гол: прострел с левого фланга не смог замкнуть Кальехон, но вышла классная срезка на дальнюю штангу, где абсолютно свободный Мертенс расстрелял ворота соперника. Впрочем, на большее Наполи не хватило – финальный свисток зафиксировал ничью.

Неаполитанцы набрали 22 очка, оставшись на второй позиции и увеличив отставание от Ювентуса до шести очков. Рома набрала 15 очков и поднялась на восьмое место.

Чемпионат Италии 2018/2019, 10-й тур

Наполи – Рома – 1:1

Голы: Мертенс, 90 – Эль-Шаарави, 14