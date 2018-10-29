Наполі на останніх хвилинах вирвав нічию у Роми

Наполі завдяки голу Дріса Мертенса врятувався у домашньому поєдинку 10-го туру Серії А проти Роми.

Наполі розпочав дуже активно й вже на 7-й хвилині втратив супершанс для взяття воріт: Маріо Руй увірвався у штрафний, обіграв одного захисника, потім другого, однак затягнув з ударом та віддав на статичного Інсіньє. Лоренцо метрів з 11-ти пробив сильно, але м'яч рикошетом від пролітаючого у підкаті захисника пройшов над воротами. Рома ж відповіла шоком для господарів: на 14-й хвилині Джеко вистрілив з дистанції над поперечиною, а через кільканадцять секунд прийняв участь в атаці, в якій "вовки" вийшли уперед – це Стефан Ель-Шаараві забив з відскоком від штанги.

Наполі забігав ще швидше, остоточно привласнивши собі м'яч та почаши затяжний обстріл воріт Роми. На 19-й, 20-й та 32-й хвилинах Ольсену довелося серйозно пропотіти, щоб взяти потужні удари з різних дистанцій у виконанні Гамшіка та Міліка. На 42-й не міг допомогти вже і він, але Лоренцо Інсіньє красивим ударом метрів з 25-ти промахнувся буквально на декілька сантиметрів. Рома здебільшого оборонялася, але на 35-й хвилині Едін Джеко міг забити другий: боснієць уникнув офсайду, вийшов віч-на-віч та втік від Оспіни, після чого пробив з розвороту у ближній кут – Наполі врятував лише Альбіоль, який виніс м'яч з лінії. Наприкінці тайму "вовкам" все ж не пощастило, але лише у кадровому плані – травму отримав капітан Даніеле Де Россі, який проводив 450-й поєдинок у Серії А.

Другий тайм особливо не відрізнявся від першого. Неаполітанці побігли в атаку з перших хвилин та створювали момент за моментом: так, вже до 50-ї хвилини господарі провели серію сильних, але неточних ударів з меж штрафного, а на 60-й Кальєхон замкнув подачу на дальню штангу з гострого кута – Ольсен врятував, після чого Мертенс пробив головою. На 66-й хвилині класний момент втратив Інсіньє, який отримав передачу від Гамшіка та пальнув метрів з 13-ти значно вище воріт. На 74-й "Партенопеї" зусиллями Мертенса таки змогли закотити м'яч у ворота гостей, однак лайнсмен помітив офсайд у Кальєхона – гол скасували.

Дріс не зупинився і забив на 82-й після проникаючої передачі у штрафний, однак і цей гол арбітри скасували – і знову через офсайд. Здавалося, що римляни таки витримають тиск господарів та доведуть матч до перемоги, але на 90-й хвилині Дріс Мертенс таки забив чистий гол: простріл з лівого флангу не зміг замкнути Кальєхон, але вийшла класна зрізка на дальню штангу, де абсолютно вільний Мертенс розстріляв ворота суперника. Втім, на більше Наполі не вистачило – фінальний свисток зафіксував нічию.

Неаполітанці набрали 22 очки, залишившись на другій позиції та збільшивши відставання від Ювентуса до шести очок. Рома набрала 15 очок та піднялася на восьме місце.

Чемпіонат Італії 2018/2019, 10-й тур

Наполі – Рома – 1:1

Голи: Мертенс, 90 – Ель-Шаараві, 14