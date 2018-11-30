toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АСТАНА - ДИНАМО КИЕВ ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛИГА ЕВРОПЫ

Наполи готов побороться с Шахтером за бразильского хавбека

21:24 65 Читати українською
Наполи готов побороться с Шахтером за бразильского хавбека
Бруно Гимараес / Фото: соцсети

Итальянский Наполи планирует перехватить у донецкого Шахтера хавбека Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараеса.

Наполи готов побороться с Шахтером за хавбека Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараеса, сообщает Besoccer.com.

Дерби Мерсисайда и Северного Лондона и итальянская битва за Лигу чемпионов топ-5 матчей Евровикенда

Отмечается, что 21-летний футболист в зимнее трансферное окно хотел бы переехать в Европу, о чем уже сообщил руководству своего клуба.

Недавно Бруно Гимараес начал сотрудничество с известным на американском рынке агентом Джулиано Бертолуччи, что может помочь быстрому переезда игрока в Наполи или Шахтер, которые уже собирали информацию о возможном подписании хавбека.

Джулиано Бертолуччи представляет интересы целого ряда бразильских футболистов, среди которых экс-футболист Шахтера Бернард.

В нынешнем сезоне на счету Бруно Гимараеса 31 матч, 1 гол и 1 ассист в чемпионате Бразилии.

Теги
Наполи Наполи Трансферы Бруно Гимараес Бруно Гимараес Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
мин
Райо Вальекано
22:00
Эйбар
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук