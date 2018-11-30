Наполи готов побороться с Шахтером за бразильского хавбека

Итальянский Наполи планирует перехватить у донецкого Шахтера хавбека Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараеса.

Наполи готов побороться с Шахтером за хавбека Атлетико Паранаэнсе Бруно Гимараеса, сообщает Besoccer.com.

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Отмечается, что 21-летний футболист в зимнее трансферное окно хотел бы переехать в Европу, о чем уже сообщил руководству своего клуба.

Недавно Бруно Гимараес начал сотрудничество с известным на американском рынке агентом Джулиано Бертолуччи, что может помочь быстрому переезда игрока в Наполи или Шахтер, которые уже собирали информацию о возможном подписании хавбека.

Джулиано Бертолуччи представляет интересы целого ряда бразильских футболистов, среди которых экс-футболист Шахтера Бернард.

В нынешнем сезоне на счету Бруно Гимараеса 31 матч, 1 гол и 1 ассист в чемпионате Бразилии.