Наполі готовий поборотися з Шахтарем за бразильського хавбека

Італійський Наполі планує перехопити в донецького Шахтаря хавбека Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєса.

Наполі готовий поборотися з Шахтарем за хавбека Атлетіко Паранаенсе Бруно Гімараєса, повідомляє Besoccer.com.

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Відзначається, що 21-річний футболіст в зимове трансферне вікно хотів би переїхати до Європи, про що вже сповістив керівництво свого клубу.

Нещодавно Бруно Гімараєс розпочав співпрацю з відомим на американському ринку агентом Джуліано Бертолуччі, що може посприяти швидкому переїзду гравця в Наполі або Шахтар, які вже збирали інформацію про можливе підписання хавбека.

Джуліано Бертолуччі представляє інтереси цілого ряду бразильських футболістів, серед яких є екс-футболіст Шахтаря Бернард.

У нинішньому сезоні на рахунку Бруно Гімараєса 31 матч, 1 гол і 1 асист в чемпіонаті Бразилії.