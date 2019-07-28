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Наполи – Ливерпуль – 3:0 – видео голов и обзор матча

22:51 78 Читати українською
Наполи – Ливерпуль – 3:0 – видео голов и обзор матча
Наполи – Ливерпуль – видео голов и обзор матча / Фото ФК Наполи

Наполи в спарринге легко справился с обладателем кубка Лиги чемпионов.

Товарищеский матч

Наполи – Ливерпуль – 3:0

Голы: Инсинье, 17 Милик, 29 Юнес, 52

Наполи неожиданно унизил Ливерпуль в спарринге

Инсинье вывел неаполитанцев вперед уже на 17-й минуте. Еще до перерыва Милик удвоил преимущество итальянской команды.

Во втором тайме болельщики ожидали камбэк Ливерпуля, но тщетно. Мерсисайдцы не удосужились даже на гол престижа, зато игроки Наполи сумели организовать третий гол.

Следующий спарринг подопечные Клоппа проведут 31 июля против Лиона.

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