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Наполи неожиданно унизил Ливерпуль в спарринге

21:25 39 Читати українською
Наполи неожиданно унизил Ливерпуль в спарринге
Наполи – Ливерпуль / Фото ФК Наполи

Ливерпуль не имел аргументов против Наполи в товарищеской встрече.

Товарищеский матч

Наполи – Ливерпуль – 3:0

Голы: Инсинье, 17 Милик, 29 Юнес, 52

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Наполи уверенно начал поединок и уже на 17-й минуте праздновал взятие ворот, отличился Инсинье. После гола Ливерпуль не успел опомниться, как пропустил во второй раз.

После перерыва мерсисайдцы пытались отквитать хотя бы один мяч, но вместо этого неаполитанцы добили соперника третьим голом от Амина Юнеса.

В итоге справедливая победа итальянцев над действующим триумфатором Лиги чемпионов.

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