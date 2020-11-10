Бергвайн получил вызов в национальную команду на поединки ноября, но уже покинул расположение сборной Нидерландов, сообщает пресс-служба KNVB.

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23-летний нападающий показал плохую физическую форму, поэтому главный тренер команды Франк Де Бур отправил игрока обратно в Лондон. Голландцы проведут товарищеский матч с Испанией, а также сыграют в Лиге наций с Боснией и Герцеговиной и Польшей.

К слову, в текущем сезоне Бергвейн провел за Тоттенхэм 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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