Бергвайн отримав виклик у національну команду на поєдинки листопада, але вже покинув розташування збірної Нідерландів, повідомляє прес-служба KNVB.

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23-річний нападник показав погану фізичну форму, тому головний тренер команди Франк Де Бур відправив гравця назад у Лондон. Нідерландці проведуть товариський матч з Іспанією, а також зіграють в Лізі націй з Боснією і Герцеговиною та Польщею.

До слова, у поточному сезоні Бергвейн провів за Тоттенхем 10 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначився результативними діями.

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