Кубок Франции, финал

Ницца – Нант – 0:1

Гол: Бла, 47 (пен.)

Матч проходил на столичном Стад де Франс. Ницца считалась незначительным фаворитом, но матч опроверг ожидания букмекеров.

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Нант показал образцовую игру в обороне и воспользовался своим моментом. Он случился в начале второго тайма. Амин Гуири сыграл рукой в собственной штрафной и "привез" пенальти. К мячу подошел капитан Нанта Людовик Бла и не подвел команду. Ницца увеличила давление на ворота Лафона, но 23-летний голкипер действовал надежно.

Нант выиграл свой 4-й Кубок Франции и может праздновать до конца сезона. А у Ниццы еще есть важная задача в чемпионате – команда Галтье претендует на выход в Лигу чемпионов.

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