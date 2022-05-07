Бенфика и Порту встречались в 33-м туре Примейры. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Португалии, 33 тур

Бенфика – Порту – 0:1

Гол: Заиду, 90+4

Порту для возвращения чемпионского титула достаточно было не проиграть, а вот Бенфика уже никуда не денется с третьего места. Это была третья встреча грандов в текущем сезоне. Две предыдущие дуэли завершились безоговорочным триумфом "драконов" – 3:0 в Кубке и 3:1 в чемпионате.

Бенфика на пороге революции – новый тренер, трансферная цель в Шахтере и продажа конкурента Яремчука за большие деньги

Роман Яремчук, забивший гол Порту в матче первого круга, уже привычно начал поединок в запасе. Первая 45-минутка откровенно не порадовала зрелищным футболом (особенно вторая половина тайма) – почти без ударов, зато с большим количеством фолов, споров и пауз.

А вот на старте второго тайма "орлы" забили. Сделал это Дарвин Нуньес – лидер атаки Бенфики. Уругваец откликнулся на пас из глубины, разобрался с двумя соперниками и точно пробил в дальний угол. Весь Да Луж уже порадовался, но тщетно – VAR отменил взятие ворот. Офсайд два сантиметра...

Роман Яремчук вышел на 73-й минуте и тут же получил лицо в борьбе с соперником. Моментов, чтобы отличиться, у украинца не было, а последний шанс забить упустил Гримальдо, который со штрафного пробил выше. На 90-й минуте украинец получил желтую за опасную игру, а на 90+4-й Порту забил. Заиду точным ударом в девятку завершил контратаку гостей.

0:1 – Порту в логове принципиального соперника завоевал юбилейное 30-е чемпионство в истории клуба, а 22 мая может оформить "золотой дубль". В финале Кубка Португалии подопечные Сержиу Консейсау сыграют против Тонделы.