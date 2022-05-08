Кубок Франції, фінал

Ніцца – Нант – 0:1

Гол: Бла, 47 (пен.)

Матч відбувався на столичному Стад де Франс. Ніцца вважалася незначним фаворитом, але матч спростував очікування букмекерів.

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Нант показав зразкову гру в обороні і сам скористався своїм моментом. Він трапився на початку другого тайму. Амін Гуїрі зіграв рукою у власному карному майданчику і "привіз" пенальті. До м'яча підійшов капітан Нанта Людовік Бла і не підвів команду. Ніцца збільшила тиск на ворота Лафона, проте 23-річний голкіпер діяв надійно.

Нант виграв свій 4 Кубок Франції і може святкувати до кінця сезону. Натомістьу у Ніцци ще є важливе завдання в чемпіонаті – команда Галтьє претендує на вихід в Лігу чемпіонів.

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