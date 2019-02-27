Нант обратился в ФИФА из-за задержки платежей Кардиффа по трансферу Салы

Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе через 3 дня после перехода в Кардифф

ФИФА начала расследование по факту задержки платежей Кардиффа по трансферу Эмилиано Салы.

Как сообщает BBC, Нант обратился в ФИФА с требованием начать расследование о невыплате Кардиффом первого транша за трансфер Эмилиано Салы.

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Отмечается, что сегодня на счет Нанта должен был поступить первый платеж по трансферу форварда, который трагически погиб в авиакатастрофе над Ла-Маншем 21 января, однако средства не были перечислены.

Сообщается, что Кардифф договорился с французской Лигой 1 об отсрочке первого платежа в размере более 6,5 млн евро до 20 февраля. Валлийский клуб не планирует платить за переход Салы до завершения расследования авиакатастрофы, в которой погиб Эмилиано. 50% от средств за трансфер Салы должен получить Бордо, который прописал соответствующую функцию в контракте, когда продавал нападающего в Нант.

Напомним, 28-летний Сала перешел в Кардифф из Нанта в зимнее трансферное окно за 15 млн фунтов, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позже, принадлежало Салли. Тело пилота Дэвида Ибботсон до сих пор не найдено.

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