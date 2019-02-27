Нант звернувся у ФІФА через затримки платежів Кардіффа щодо трансферу Сали

Еміліано Сала загинув у авіакатастрофі через 3 дні після переходу в Кардіфф

ФІФА розпочала розслідування за фактом затримки платежів Кардіффа по трансферу Еміліано Сали.

Як повідомляє BBC, Нант звернувся до ФІФА з вимогою розпочати розслідування щодо невиплати Кардіффом першого траншу за трансфер Еміліано Сали.

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Зазначається, що сьогодні на рахунок Нанта мав надійти перший платіж по трансферу форварда, який трагічно загинув у авіакатастрофі над Ла-Маншем 21 січня, однак кошти не були перераховані.

Повідомляється, що Кардіфф домовився з французької Лігою 1 про відтермінування першого платежу, в розмірі понад 6,5 млн євро, до 20 лютого. Валлійський клуб не планує платити за перехід Сали до завершення розслідування авіакатастрофи, у якій загинув Еміліано. 50% від коштів за трансфер Сали має отримати Бордо, який пропосав відповідну функцію у контракті, коли продавав нападника у Нант.

Нагадаємо, 28-річний Сала перейшов у Кардіфф з Нанта в зимове трансферне вікно за 15 млн фунтів, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів. Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло, яке, як з'ясувалося пізніше, належало Салі. Тіло пілота Девіда Ібботсона до сих пір не знайдено.

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