Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прогнозирует "сине-желтым" непростую жизнь на континентальном первенстве, но верит, что команде Шевченко по силам выйти как минимум в 1/8 финала.

"Нидерланды сейчас не в лучшем состоянии, травмы преследуют команду Франка де Бура. Это добавляет шансов нашей сборной. Это не та сборная Нидерландов, которую мы видели при Рональде Кумане.

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Однако у соперника очень много квалифицированных футболистов. Нам будет ой как непросто. Хотя когда как не сейчас обыгрывать этого соперника. Однако даже ничейный результат можно будет занести в копилку сборной Украины.

Если выстраивать стратегию, то, на мой взгляд, в идеале надо не проиграть Нидерландам, а потом пытаться обыграть австрийцев и македонцев. Важно, чтобы наши лидеры не травмировались, от их действий очень многое зависит. Я очень надеюсь и верю, что "сине-желтым" удастся выйти из группы, а дальше как карта ляжет", – сказал Левченко в комментарии РБ.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже в ближайшее воскресенье, 13 июня, матчем с Нидерландами. Кроме "оранжевых", соперниками команды Шевченко в группе C станут также Австрия и Северная Македония.

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