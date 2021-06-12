"Украина на данный момент – достаточно конкурентоспособная команда. В ней много игроков, которые представляют важные клубы Западной Европы. Например, вся атакующая линия, а в защите есть игроки из чемпионата Украины.

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В целом, это сбалансированная команда с очень хорошим потенциалом. Они обязательно выйдут из группы", – цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже в воскресенье, 13 июня, матчем против Нидерландов. Начало встречи в 22:00.

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