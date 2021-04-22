"Микита Шевченко – фахівець, можна сказати. Випустили його на серію пенальті. Хочемо бути незручними для суперників. Це психологічний момент – так, на удачу. Значить, правильно зробили.

Олександрія – Зоря – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Нас влаштовував рахунок 1:0 – грали проти м'яча, підбирання вигравали. Ми знали, як важко в Олександрії грати – торік ми поступилися по пенальті, цього року нам посміхнулася удача. Я сказав своїм футболістам, що 11-метрові – невіддільна частина футболу: ти готовий психологічно чи ні – це твоя проблема. Ми на це теж налаштовувалися.

Скасований гол? Запитайте у арбітрів, я хочу почути, що вони скажуть. Нам нічого не кажуть", – цитує Скрипника ТК Футбол.

Зоря вирвала перемогу над Олександрією у серії пенальті та стала другим фіналістом Кубка України