Нападающий македонцев Боян Миовски поделился впечатлениями от дуэли с украинцами (2:0) в борьбе за выход на чемпионат Европы.

"Никто не хочет забить гол больше чем я, нападающий. Мы играли на своем максимуме. Первый тайм был великолепным – не хватало только одного гола.

Наставник Северной Македонии – о поражении от Украины: "Мы доминировали, но не воспользовались своими шансами"

Если бы мы забили мяч – это был совсем другой матч, но что поделаешь. Нам не повезло. В некоторых моментах игры мы доминировали, делали все, что могли. Нам не повезло так, как Украине, особенно в первом голе. Что есть, то есть", – цитирует Миовски Sportsport.mk.

Напомним, после 6-ти туров Северная Македония в турнирной таблице группы С идет четвертой, набрав 7 баллов.

"Волоцюга без клубу – Динамо варто придивитися": Щекавиця у Трубіна, український Бекхем і переможні традиції з 1998-го