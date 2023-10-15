Нападник македонців Боян Міовскі поділився враженнями від дуелі з українцями (2:0) у боротьбі за вихід на чемпіонат Європи.

"Ніхто не хоче забити гол більше ніж я, нападник. Ми грали на своєму максимумі. Перший тайм був чудовим – не вистачало тільки одного гола.

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Якби ми забили м'яч – це був зовсім інший матч, але що поробиш. Нам не пощастило. У деяких моментах гри ми домінували, робили все, що могли. Нам не пощастило так, як Україні, особливо в першому голі. Що є, те є", – цитує Міовскі Sportsport.mk.

Нагадаємо, після 6-ти турів Північна Македонія у турнірній таблиці групи С йде четвертою, набравши 7 балів.

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