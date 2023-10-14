"Я думаю, что зрители, которые собрались на трибунах, получили удовольствие от матча. Украина и Северная Македония провели замечательный поединок.

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Я горжусь своими игроками и тем, как они действовали. Наша реакция после первого пропущенного мяча была блестящей.

После перерыва мы сделали замены и доминировали, но не воспользовались своими шансами. Единственное, чем я не доволен, так это результатом встречи", – цитирует Милевски официальный сайт УАФ.

Напомним, после 6-ти туров Северная Македония в турнирной таблице группы С идет четвертой, набрав 7 баллов.

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