"Спочатку я думав про те, щоб залишитися зі своєю командою в Києві. Проте швидко зрозумів, що не можу просто чекати і нічого не робити. Крім того, посольство Румунії наполягало на тому, щоб я залишив країну.

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Тому я з кількома співробітниками поїхав у Бухарест, де проводив кампанію для своїх гравців, щоб їхні сім'ї могли приїхати до Румунії.

Зараз тут знаходиться вся команда, включаючи обслуговуючий персонал. Ми вже провели благодійні матчі з Клужем, Галатасараєм та Легією. Доходи підуть на відновлення України. Також ми знаходимося в контакті з Інтером та ПСЖ, щоб зіграти з ними", – цитує Луческу fcinternews.it.

Нагадаємо, вже сьогодні, 26 квітня, Динамо зіграє з дортмундською Борусією. Початок зустрічі о 19:00.

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