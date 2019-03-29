Нагорняк: Задача выхода на Евро-2019 была нам по силам

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Сергей Нагорняк расстроен вторым местом в элит-раунде.

"Остались неприятные ощущения, ведь нам задачу выхода на Евро-2019 было под силу, и это не просто громкие слова. В плане везения у нас не сложился матч с итальянцами. Если в первом тайме небольшое преимущество было на стороне хозяев, то после перерыва, считаю, мы полностью доминировали. А в поединке с Сербией на результат повлияли мелкие ошибки плюс опять же нефарт, о котором я уже упоминал. Не подумайте, что я оправдываюсь, просто вижу, что у этих футболистов может быть большое будущее.

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Ребята громко хлопнула дверью в матче с Бельгией, которая, на мой взгляд, показывала футбол намного лучше, чем Италия. В поединке с бельгийцами нам многое вернулось. Кроме пяти забитых мячей, мы могли еще как минимум пять раз поражать ворота противника. Чтобы быстрее прогрессировать, нашим футболистам как раз и не хватает подобных встреч.

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Повторюсь, бельгийцы выглядели лучше хозяев, но в поединке с нами они столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Это была настоящая битва. Соперник был шокирован после игры, поскольку матч был полностью за сборной Украины. После этого поединка я сказал подопечным, что меня переполняет гордость за таких игроков ", – передает слова Нагорняка официальный сайт ФФУ.