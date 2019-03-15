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Нагорняк: У сборной Украины U-19 одна из самых сильных групп в элит-раунде Евро-2019

13:45 51 Читати українською
Нагорняк: У сборной Украины U-19 одна из самых сильных групп в элит-раунде Евро-2019
Сергей Нагорняк / ФФУ

Главный тренер сборной Украины U-19 Сергей Нагорняк поделился ожиданиями от начала элит-раунда Евро-2019.

"Физически ребята выглядят неплохо, настроение у них хорошее, очень важно, поэтому основной акцент в работе будет сделан на тактической подготовке.

"Хочется, чтобы победил здравый смысл, а клубы отпустили игроков на чемпионат мира", – наставник Украины U-20 Петраков

В плане организации итальянцы всегда были сильны. Но и бельгийцы не подарок, они очень дисциплинированно действовали в товарищеском матче против французов. Сербы тоже выглядят неплохо, что подтверждает изучение этого соперника. У нас если и не группа смерти, то одна из сильнейших в элит-раунде. Но ничего, тем интереснее будет сыграть с такими сборными.

О судействе я как-то не задумывался. Все может быть, но хочется верить, что турнир пройдет на высоком уровне в плане не только действий команд, но и работы арбитров", – цитирует Нагорняка официальный сайт ФФУ.

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Теги
Сборная Украины Сергей Нагорняк Чемпионат Европы U-19 Украина U-19 Украина U-19
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