toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ТРАНСФЕРИ ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Нагорняк: Завдання виходу на Євро-2019 було нам до снаги

13:07 315 Читать на русском
Нагорняк: Завдання виходу на Євро-2019 було нам до снаги
Сергій Нагорняк / ФФУ

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Сергій Нагорняк засмучений другим місцем в еліт-раунді.

"Залишилися прикрі відчуття, адже нам завдання виходу на Євро-2019 було до снаги, і це не просто гучні слова. У плані везіння в нас не склався матч з італійцями. Якщо в першому таймі невелика перевага була на боці господарів, то після перерви, вважаю, ми повністю домінували. А в поєдинку із Сербією на результат вплинули дрібні помилки плюс знову ж таки нефарт, про який я вже згадував. Не подумайте, що я виправдовуюся, просто бачу, що в цих футболістів може бути велике майбутнє.

Україна U-19 програла Італії та втратила шанси на вихід у фінальний турнір Євро-2019

Хлопці голосно грюкнули дверима в матчі з Бельгією, яка, на мій погляд, показувала футбол набагато кращий, ніж Італія. У поєдинку з бельгійцями нам багато що повернулося. Окрім п'яти забитих м'ячів, ми могли ще щонайменше п'ять разів вражати ворота супротивника. Аби швидше прогресувати, нашим футболістам саме й не вистачає подібних зустрічей.

Нагорняк: У збірної України U-19 одна з найсильніших груп в еліт-раунді Євро-2019

Повторюся, бельгійці виглядали краще за господарів, але в поєдинку з нами вони зіткнулися з жорстким опором. Це була справжня битва. Суперник був шокований після гри, оскільки матч був повністю за збірною України. Після цього поєдинку я сказав підопічним, що мене переповнює гордість за таких гравців", – передає слова Нагорняка офіційний сайт ФФУ.

Теги
Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк Україна U-19 Україна U-19 Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
19
хв
Хоффенхайм
21:30
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук