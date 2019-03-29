Нагорняк: Завдання виходу на Євро-2019 було нам до снаги

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Сергій Нагорняк засмучений другим місцем в еліт-раунді.

"Залишилися прикрі відчуття, адже нам завдання виходу на Євро-2019 було до снаги, і це не просто гучні слова. У плані везіння в нас не склався матч з італійцями. Якщо в першому таймі невелика перевага була на боці господарів, то після перерви, вважаю, ми повністю домінували. А в поєдинку із Сербією на результат вплинули дрібні помилки плюс знову ж таки нефарт, про який я вже згадував. Не подумайте, що я виправдовуюся, просто бачу, що в цих футболістів може бути велике майбутнє.

Україна U-19 програла Італії та втратила шанси на вихід у фінальний турнір Євро-2019

Хлопці голосно грюкнули дверима в матчі з Бельгією, яка, на мій погляд, показувала футбол набагато кращий, ніж Італія. У поєдинку з бельгійцями нам багато що повернулося. Окрім п'яти забитих м'ячів, ми могли ще щонайменше п'ять разів вражати ворота супротивника. Аби швидше прогресувати, нашим футболістам саме й не вистачає подібних зустрічей.

Нагорняк: У збірної України U-19 одна з найсильніших груп в еліт-раунді Євро-2019

Повторюся, бельгійці виглядали краще за господарів, але в поєдинку з нами вони зіткнулися з жорстким опором. Це була справжня битва. Суперник був шокований після гри, оскільки матч був повністю за збірною України. Після цього поєдинку я сказав підопічним, що мене переповнює гордість за таких гравців", – передає слова Нагорняка офіційний сайт ФФУ.