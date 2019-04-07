Нагорняк: Шансы на успех у Шахтера и Динамо примерно равны

Главный тренер сборной Украины U-15 Сергей Нагорняк прокомментировал о предстоящем матче 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо.

"Глядя на то, как команды выступают в весенней части сезона, шансы на успех у обоих соперников примерно равны. Немного предпочту "горнякам", поскольку они будут выступать на своем поле.

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Что интересно, Динамо сейчас больше забивает, зато Шахтер надежнее действует в обороне. В очередной раз я жду интересного противостояния. Обе команды к значимому для себя матчу подходят в боевом состоянии. Главное, чтобы на поле не было грубости и хамства, и арбитр отработал на должном уровне", – сказал Нагорняк в интервью Команда №1.

Напомним, что матч Шахтер – Динамо состоится 7 апреля, начало матча в 17:00.

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