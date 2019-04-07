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Нагорняк: Шанси на успіх в Шахтаря і Динамо приблизно рівні

10:12 69 Читать на русском
Нагорняк: Шанси на успіх в Шахтаря і Динамо приблизно рівні
Сергій Нагорняк / dynamo.kiev.ua

Головний тренер збірної України U-15 Сергій Нагорняк прокоментував майбутній матч 1/4 фіналу Кубка України Шахтар – Динамо.

 

"Дивлячись на те, як команди виступають у весняній частині сезону, шанси на успіх в обох суперників приблизно рівні. Трохи віддам перевагу "гірникам", оскільки вони будуть виступати на своєму полі.

Шахтар – Динамо: де дивитись матч Кубка України

Що цікаво, Динамо зараз більше забиває, зате Шахтар надійніше діє в обороні. В черговий раз я чекаю цікавого протистояння. Обидві команди до значимого для себе матчу підходять в бойовому стані. Головне, щоб на полі не було грубощів і хамства, і арбітр відпрацював на належному рівні", – сказав Нагорняк в інтерв'ю Команда №1.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Динамо відбудеться 7 квітня, початок матчу о 17:00.

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Теги
Динамо Динамо Кубок України Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Сергій Нагорняк Сергій Нагорняк
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