"Мы пропускаем одинаковые голы в этом сезоне. Сегодня мы в определенных моментах оборонялись небрежно. У соперника не было явных голевых моментов, но они забили дважды.

"Холодный душ" для Баварии в видеообзоре матча против Аугсбурга – 1:2

Если сам не забиваешь пять мячей, то в конце концов проигрываешь. Также было и в матче с Айнтрахтом. Когда не ладится в атаке, нужно играть надежнее в обороне. К тому же, мы мало били по воротам", – цитирует Нагельсманна сайт мюнхенцев.

Несмотря на поражение, Бавария продолжает лидировать после 12-ти туров Бундеслиги. 23 ноября немцы сыграют с Динамо в рамках Лиги чемпионов.

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