Аугсбург принимал Баварию в рамках 12-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Бавария считалась очевидным фаворитом поединка, но, похоже, подопечные Нагельсманна еще "не вернулись" с перерыва на матчи сборных.

Бавария сенсационно проиграла Аугсбургу перед матчем с Динамо

В середине первого тайма хозяева шокировали чемпиона Германии двумя голами, где даже именитый Нойер не сумел спасти. Главная звезда мюнхенцев Левандовски сократил отставание еще до перерыва. Все попытки гостей вырвать хоть ничью завершились фиаско.

Победа над лидером турнирной таблицы позволила Аугсбургу покинуть зону вылета.

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