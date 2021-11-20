"Ми пропускаємо однакові голи цього сезону. Сьогодні ми у певних моментах оборонялися недбало. Суперник не мав явних гольових моментів, але вони забили двічі.

"Холодний душ" для Баварії у відеоогляді матчу проти Аугсбурга – 1:2

Якщо сам не забиваєш п'ять м'ячів, то зрештою програєш. Також було і в матчі з Айнтрахтом. Коли не ладнається в атаці, потрібно грати надійніше в обороні. До того ж ми мало били по воротах", – цитує Нагельсманна сайт мюнхенців.

Попри поразку Баварія продовжує лідирувати після 12-ти турів Бундесліги. 23 листопада німці зіграють з Динамо в рамках Ліги чемпіонів.

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