Легенда МЮ и сборной Франции Патрис Эвра объяснил, почему Лионель Месси не должен претендовать на "Золотой мяч" этого года.

"Думаю, этот "Золотой мяч" должны получить Канте или Жоржиньо. Надоело отдавать награду Месси – что он выиграл в прошлом сезоне?

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Ладно, была Копа Америка. Но что же он сделал с Барселоной? В прошлом сезоне Жоржиньо тоже выигрывал трофеи, поэтому для меня будет полной несправедливостью, если он не получит награду", – приводит слова Эвра Mirror.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча-2021" состоится 29 ноября в парижском театре Шатле.

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