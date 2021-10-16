Легенда МЮ і збірної Франції Патріс Евра пояснив, чому Ліонель Мессі не повинен претендувати на цьогорічний "Золотий м'яч".

"Гадаю, цей "Золотий м'яч" повинні отримати Канте або Жоржінью. Набридло віддавати нагороду Мессі – що він виграв у минулому сезоні?

"Золотий м'яч" може мати лише одного переможця": Жорже Мендеш навів купу аргументів на користь Роналду

Гаразд, була Копа Амеріка. Але що ж він зробив з Барселоною? У минулому сезоні Жоржінью теж вигравав трофеї, тому для мене буде повною несправедливістю, якщо він не отримає нагороду", – наводить слова Евра Mirror.

Нагадаємо, церемонія вручення "Золотого м'яча-2021" відбудеться 29 листопада у паризькому театрі Шатле.

Золотий м'яч-2021: авторитетне видання привідкрило ширму з 5-ма фіналістами, а букмекери вже "визначили" переможця