"Золотой мяч" может иметь только одного победителя – это Криштиану Роналду. Он никогда не заслуживал этого так сильно, как в этом году.

Роналдо выбрал сенсационного фаворита на "Золотой мяч"

Лучший бомбардир Серии А и Евро. Он остается рекордсменом по голам в Лиге чемпионов и единственным, кто выиграл все в трех разных странах. Он лучший бомбардир в истории футбола. Это решающая вещь, этого должно быть достаточно для награды, потому что он продолжает проявлять себя как лучший игрок в истории", – цитирует Мендеша Football Italia.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча-2021" состоится 29 ноября в парижском театре Шатле.

Золотой мяч-2021: авторитетное издание приоткрыло ширму с 5-ю финалистами, а букмекеры уже "определили" победителя