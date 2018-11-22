"Надо "проставиться" в казино", – Милевский поздравил Суркиса с юбилеем

Агент Артема Милевского Александр Панков в своем Инстаграми опубликовал видео с поздравлениями нападающего в адрес президента Динамо Игоря Суркиса, который сегодня отмечает 60-летие.

"И слышал, и знаю, что 22 ноября вам исполняется 60 лет. Такая замечательная дата. Надо "проставиться", наверное, в казино (смеется. – прим. Футбол 24).

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На самом деле я шучу и желаю всего наилучшего вам: успехов, здоровья вам и вашей семье, удачи вашему клубу любимому. Знаю, что вы не продадите его никогда.

Всех благ вам и хорошо отпраздновать: так, как вы умеете. На красное, на красное надо ставить (смеется. – прим. Футбол 24).

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В общем, наши с вами истории – только наши с вами, поэтому это никого не касается. С днем ​​рождения и красиво отметить", – сказал Милевский.