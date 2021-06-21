Ассистент главного тренера киевлян Мирчи Луческу Олег Гусев признался, что ожидал большего от своих подопечных на континентальном первенстве.

"Я не хочу никого выделять. Конечно, приятно, что в победном матче (против Северной Македонии, – прим.) на таком турнире сыграли восемь представителей нашего клуба.

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В то же время, некоторые исполнители, на мой взгляд, могут выглядеть намного лучше. Нужно добавить.

Относительно Цыганкова – я не знаю, в каком он сейчас состоянии. Тренерам виднее, они определят его нынешние возможности и примут решение. Справа сейчас очень зрелую игру показывает Андрей Ярмоленко, но Витя может выйти и слева. Может, в составе, а может, и на замену. В любом случае, это футболист, который способен сделать результат", – сказал Гусев в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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