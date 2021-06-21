Бывший полузащитник сборной Украины, а ныне один из тренеров киевского Динамо Олег Гусев, призвал "сине-желтых" провести оба тайма против австрийцев на пределе возможностей.

"Впечатления от игры сборной Украины неплохие, но, считаю, нам пока не хватает какой-то целостности и стабильности. В каждом поединке мы видели разные таймы.

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В матче с Нидерландами начали не очень, но во втором тайме молодцы, добавили, выглядели здорово. Во встрече с Северной Македонией наоборот. После первого тайма казалось, что будет разгром, но в итоге получилась нервная концовка. Пришлось поволноваться. Пора на высоком уровне провести всю игру – от первой и до последней минуты.

В матче с Австрией на ничью играть точно не стоит. С Нидерландами украинцы не были осторожными – а здесь и подавно не станут. Будут пытаться показать свой футбол, тем более, что даже в случае поражения у нас останутся шансы на выход в плей-офф. Но проигрывать не хотелось бы.

А относительно возможного свидания с Италией... На таких турнирах с грандами ты рано или поздно все равно встретишься. Нужно сначала выйти из группы, а там, как судьбе будет угодно. Я уверен, что эта сборная Украины никого не боится и будет смело играть, с кем придется", – сказал Гусев в комментарии Zbirna.com.

Напомним, поединок против Австрии, который станет для сборной Украины решающим в борьбе за выход в плей-офф Евро-2020, состоится уже сегодня, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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