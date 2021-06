Вот и наступил решающий день. Поединок против сборной Австрии определит, на какой позиции Украина завершит групповой этап Евро-2020. Для нашей команды предматчевый расклад выглядит симпатично: в случае победы или ничьи подопечные Андрея Шевченко займут второе место и встретятся в 1/8 финала с Италией, а также в случае поражения останется шанс пройти в плей-офф – для этого нужно удержаться в списке четырех лучших третьих мест. Такой вариант мог бы вывести "сине-желтых" из-под удара "Скуадры", но вряд ли трех зачетных баллов будет достаточно для успеха. Чтобы смотреть в будущее без валидола, нужно набирать очки.

Украина – Австрия: прогноз на матч Евро-2020

Сборная Украины нравится болельщикам и экспертам во всей Европе. Ее отмечают за осмысленное владение мячом, продуманные выходы в атаку, смелые тактические планы даже в матчах с грандами и качественный гейм-менеджмент со стороны тренерского штаба. Впрочем, в футболе подопечных Андрея Шевченко на турнире есть один важный нюанс – команда не может сохранить концентрацию на протяжении всего матча, хотя функционально игроков хватает на 90+ минут. Победа над Северной Македонией оказалась показательной – после фантастической игры до перерыва украинцы потеряли инициативу, пропустили гол и чудом не потеряли очки.

Больше всего проблем наши ребята имеют с работой под прессингом соперника. И голландцы на протяжении всего поединка, и македонцы во втором тайме поднимали интенсивность давления без мяча до уровня 5-6 PPDA (это очень высокий показатель) – в подобных условиях атака украинцев теряет качественные передачи. За два тура Евро наша сборная продемонстрировала вторую с конца точность прогрессивных пасов, хотя компенсировала этот минус большим количеством продвижений мяча на дриблинге (здесь мы третьи после Испании). Это – проблема, ведь австрийцы давят на уровне 8,84 PPDA.

Хуже всего, что подопечные Андрея Шевченко и сами прессингуют слабо – интенсивность удалось поднять только в первом тайме против Северной Македонии, однако после перерыва она просела аж в три раза. Средний же показатель составляет 17,49 PPDA. То есть отобрать мяч на чужой половине удается только после 17-го паса соперника – украинцы после собственных потерь не пытаются вернуть контроль, не наказывают за возможные обрезки и лишние прикосновения и позволяют оппоненту спокойно подготовить атаку. В этом есть свои плюсы ("сине-желтые" удерживают компактность), но на дистанции без прессинга очень непросто. Особенно когда ты пытаешься доминировать через работу с мячом.

Основная позиционная проблема для Украины крутится вокруг позиции левого вингера. Ее должен был закрывать Зубков и Цыганков, однако из-за их повреждений начались танцы с бубном – слева ставили Марлоса (не отрабатывает в обороне), и Зинченко (исключительно для обороны), и Малиновского (дает меньший объем действий и ошибается при перемещениях). Также в этой зоне пытались работать используя частую ротацию исполнителей, но подобный эксперимент больше вредил флангу. Малиновский пока выглядит наиболее ожидаемым вариантом на этой позиции, ведь при всех проблемах его КПД был высоким.

В нашей сборной хватает и других минусов, но они мелкие и в основном вытекают именно из трех вышеупомянутых пунктов. Гораздо больше у наших ребят преимуществ – в первую очередь, они связаны со сложной и продуманной структурой розыгрыша атаки. В частности, в первых двух турах фулбеки получали свободу перемещений благодаря перемещениям вингеров вперед – на наших крайних защитников вынуждены были выдергиваться центрбеки, однако они не успевали. При втягивании Караваева и Миколенко на чужую половину Ярмоленко / Малиновский смещались в центр, обыгрываясь с Яремчуком, а Зинченко работал между линиями, связывая игру. При этом для запутывания персонального прессинга коллектив часто использует изменение позиций.

Все эти заготовки готовились еще перед Евро непосредственно под схемы с тремя защитниками, по которой играют все наши соперники по группе. В отличие от них, Украина довольно гибкая в тактическом плане – команда начинает в схеме 4-3-3, в которой треугольник в зависимости от необходимости может опускаться основой вниз, а для стабилизации игры во втором тайме Андрей Шевченко использовал переход на 4-2- 3-1. При этом Зинчено может сыграть и на фланге, и в центре, и в атаке, причем отборов и перехватов у него не меньше, чем передач под удар. "Сине-желтые" могут играть в любой футбол – и тренерский штаб грамотно этим пользуется. Если весной по заменам в сборной возникали вопросы, то сегодня они проводятся максимально в тему.

Украина в принципе сильнее Австрии в статистическом плане. Наша сборная имеет высокое качество ударов по воротам (0,162 xG vs 0,101 xG), преобладает по количеству попаданий в створ (5,59 vs 2,8), демонстрирует ниже xG допущенных ударов по собственным воротам (0,130 vs 0,198), не уступая сопернику в темпе передач (15 против 15) и их точности (86% против 84%). Все эти преимущества необходимо сегодня реализовать.

Правда, сделать это будет очень непросто, ведь австрийская команда очень агрессивная в работе против мяча. По интенсивности прессинга "Das Team" преобладает украинцев более чем в два раза, причем 40% индивидуального прессинга завершается успешным возвращением мяча – это очень серьезно. В интенсивности единоборств подопечные Франко Фоды тоже сильнее. Эти особенности формируются стилем этой сборной – она ​​пытается поймать момент, когда соперник будет уязвим к персональному давлению, вступает в прессинг и сразу после перехвата вылетает в быструю контратаку. Особенно ярко это было заметно в Нидерландах, когда гости пытались блокировать розыгрыш между центральными защитниками "оранье" и смело вели игру на встречных курсах.

В позиционном наступлении австрийцы также выглядят неплохо. Они круто заполняют зоны в полуфлангах и умело меняют вектор атаки хорошими диагоналями на ход – под них часто открываются латерали. При этом они часто смещаются в опорную зону при розыгрыше от ворот, освобождая фланг для центральных полузащитников. В конце концов, в арсенале команды всегда остаются кроссы на высоких нападающих и дальние удары центрбэка Хинтереггера. На этом погорела сборная Северной Македонии, которая проиграла Австрии со счетом 1:3.

Проблема, однако, заключается в заскриптованности движений "Das Team». Этой сборной не хватает ярких креативщиков, способных вести игру и замечать неочевидные решения – как следствие, Австрии несколько не хватает вариативности в позиционном наступлении. Нет ни интересных комбинаций, ни хитрых тактических решений под конкретных соперников, а по ходу игры Франко Фода использует один и тот же прием с предоставлением большей свободы действий Алабе. Давид закрыт тренером в центре защиты, но он здорово поддерживает атаку рывками через левый фланг – и никто не понимает, почему новичка Реала сразу не поставить в центральную зону.

В обороне же Австрия вообще невнятная. Защитникам "Das Team" не хватает или класса, или цепкости, или скорости, или же тактической дисциплины. Эти проблемы выливаются в ошибки при формировании офсайдных ловушек, а наиболее уязвимо команда выглядит при передачах за спину. С такой обороной не удивительно, почему по воротам Бахманна прилетают удары с высоким xG.

Словом, бояться Австрию не стоит. Это хорошая команда с большим количеством футболистов из Бундеслиги, но тактических и игровых проблем у неё не меньше, чем в Украине. А может и больше.

Кадровая ситуация

Главной потерей сборной Украины остается Зубков, который продолжает процесс восстановления после травмы. Кроме того, повреждение получил Попов – оба не сыграют в сегодняшнем матче. Других проблем с кадрами в лагере "сине-желтых" не было.

У австрийцев серьезно травмировался латераль Лазаро, для которого Евро-2020 уже завершено. Это – серьезная потеря для команды Франко Фоды, однако других проблем в составе "Das Team" нет. Более того – после дисквалификации вернулся Арнаутович, которого главный тренер пообещал поставить в стартовый состав.

Ориентировочные составы на матч Украина – Австрия

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Шапаренко, Зинченко, Малиновский – Яремчук

Австрия:Бахманн – Драгович, Алаба, Хинтереггер – Лайнер, Забитцер, Шлагер, Гриллич, Ульмер – Калайджич, Арнаутович

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры ожидают от этого матча ничейного счета. Украину он устроит, ведь подопечные Андрея Шевченко останутся на второй позиции в группе – это значит, что сегодня "сине-желтым" не нужно лишний раз раскрываться под скоростные контратаки австрийцев. Для нашей сборной важно только сохранять контроль над мячом под агрессивным прессингом, а в позиционной обороне стоит следить за парой высоких форвардов и движениями Алабы.

Команда Франко Фоды уступает в креативной работе. Она имеет несколько заготовленных паттернов, но за рамки отступает редко – этим необходимо пользоваться, просто мешая работать сопернику на мяче и не позволяя вертикализировать игру мелкими ошибками. Сыграть проще и надежнее для Украины – это не проблема. Более того – агрессивные фланги Австрии обязательно будут оставлять пространство для контратак. Оборона же у этого коллектива не впечатляет, поэтому у нашей атаки точно будет возможность наказать "Das Team" хотя бы один раз.

Учитывая вышеуказанные факты, можно прогнозировать, что Украина не проиграет. Исходя из преимущества в атакующей работе "сине-желтых", есть смысл рискнуть, поставив на победу.

