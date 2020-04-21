"Женщины у нас судят лучше мужчин, потому что у них яиц больше": Козловский назвал лучшего арбитра УПЛ

Президент львовского Руха не против провести революцию в судейском корпусе.

"Женщины-арбитры у нас судят лучше мужчин. Я за то, чтобы в Украине матчи судили только женщины. Сделал бы первую лигу в мире, где судили бы одни женщины. Почему? Потому что у них яиц больше, чем у некоторых ребят в черном.

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Но самым сильным арбитром УПЛ на сегодня я считаю Юрия Можаровского. Не потому, что он львовянин, а потому что он действительно сильнейший. Он же не просто так был три раза подряд лучшим судьей", – сказал Козловский в эфире программы "Вацко Live".

Напомним, президент Руха регулярно критикует украинских судей, за что платит большие штрафы. Ранее он также получал годичную дисквалификацию из-за угрозы арбитру – со временем ее сократили до 6 месяцев.

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