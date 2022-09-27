Довбик – про конкуренцію з Яремчуком у збірній України: "Тренер собі не ворог – ставитиме того, хто у кращій формі"
Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик висловився щодо вирішального матчу з шотландцями у завершальному турі Ліги націй.
"Голи додають нападникам впевненості, мені також. Головне, щоб команда перемагала, а я допомагав.
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Хто основний у збірній України – я чи Яремчук? Хто сильніший... Тренер собі не ворог, ставитиме того, хто перебуває у кращій формі. Конкуренція – це завжди добре. Вважаю, що це тільки на користь команді.
Щодо Ярмоленка... Він є легендарною постаттю в українському футболі. Ярмоленко додає нам мотивації. Всі гравці перебувають у такому тонусі, коли він грає за тебе чи проти. Це топовий футболіст для збірної. Стільки голів, матчів... Нам ще дуже далеко до нього.
З Шотландією буде напружена гра. Хто виграє боротьбу та буде більш налаштований, той і переможе. Такі матчі треба у першу чергу вигравати головою, не поступитися психологічно. Зінченка, Шапаренка, Сидорчука не вистачатиме – це ключові гравц. Але є кому замінити наших провідних виконавців.
Що надихає мене на вирішальні ігри, особливо у цей час? Надихає сім’я та, напевно, воїни, які нас захищають. Вони своїми подвигами нас мотивують. Хочемо дарувати їм приємні емоції. Вони нам на фронті, а ми їм на футбольному полі", – сказав Довбик у коментарі ВЗБІРНА.
Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід в еліту Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться вже сьогодні, 27 вересня, у Кракові. Початок зустрічі о 21:45.