"Голи додають нападникам впевненості, мені також. Головне, щоб команда перемагала, а я допомагав.

"Непокоїть збитий приціл Яремчука": екс-форвард збірної України – про викрутаси Петракова та реванш з Шотландією

Хто основний у збірній України – я чи Яремчук? Хто сильніший... Тренер собі не ворог, ставитиме того, хто перебуває у кращій формі. Конкуренція – це завжди добре. Вважаю, що це тільки на користь команді.

Щодо Ярмоленка... Він є легендарною постаттю в українському футболі. Ярмоленко додає нам мотивації. Всі гравці перебувають у такому тонусі, коли він грає за тебе чи проти. Це топовий футболіст для збірної. Стільки голів, матчів... Нам ще дуже далеко до нього.

З Шотландією буде напружена гра. Хто виграє боротьбу та буде більш налаштований, той і переможе. Такі матчі треба у першу чергу вигравати головою, не поступитися психологічно. Зінченка, Шапаренка, Сидорчука не вистачатиме – це ключові гравц. Але є кому замінити наших провідних виконавців.

Що надихає мене на вирішальні ігри, особливо у цей час? Надихає сім’я та, напевно, воїни, які нас захищають. Вони своїми подвигами нас мотивують. Хочемо дарувати їм приємні емоції. Вони нам на фронті, а ми їм на футбольному полі", – сказав Довбик у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід в еліту Ліги націй між Україною та Шотландією відбудеться вже сьогодні, 27 вересня, у Кракові. Початок зустрічі о 21:45.

Україна – Шотландія: анонс вирішального матчу Ліги націй