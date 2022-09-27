Этот матч мог бы стать чистой формальностью, если бы в Глазго наша сборная не потерпела один из худших своих разгромов за последние лет десять. "Сине-желтые" проигрывали и с большими счетами, но столь безнадежную и ужасную по содержанию игру вспомнить трудно. Вследствие того фиаско подопечные Александра Петракова потеряли лидерство в группе, пропустив Шотландию вперед на одно очко.

Украина – Шотландия: где смотреть матч Лиги наций

Заявленная цель сборной Украины – вернуться в элитный дивизион Лиги наций, который мы покинули из-за несправедливости швейцарского кантона. Для этого необходимо любой ценой побеждать "тартановую армию". Но удастся ли взять реванш? Вот здесь есть большие вопросы.

Шотландия эффективнее Украины

Шотландия собрала очень серьезную команду. Мы почему-то считали себя лучшими по классу, игнорируя насыщенность состава соперника игроками АПЛ. Мы думали, что Украина быстрее и техничнее. Именно так было в июне, когда Украина разнесла островитян на их поле.

Впрочем, конкретно в Лиге наций подопечные Стива Кларка продемонстрировали значительно более высокий темп игры (17,3 пасов/мин против 16,1), делали на порядок больше касаний в штрафной (25,3 vs 16,2 за матч), лучше работали на дриблинге 1-в-1 (16,3 удачных обводок против наших 10,6).

Как следствие – скотты чаще били с пределов штрафной, имели более высокое качество среднего удара и забили больше голов. Интенсивность при работе без мяча у них хуже, но они компенсируют это хорошей позиционной работой.

Тем не менее, назвать Шотландию намного сильнее Украины было бы слишком смело. Просто шотландцы грамотнее подобрали тактику под имеющийся подбор исполнителей. В июне команда Александра Петракова находилась в оптимальной кадровой ситуации и смогла реализовать очень сложные тактические механизмы, заложенные еще при Малдере – а скотты не имели ни качественного "автобуса", ни достаточного количества игроков в центре.

В матче в сентябре Стив Кларк изменил схему, нивелировав преимущество украинцев в опорной зоне. Наш тренерский штаб же, в отсутствие нескольких ключевых исполнителей, все равно пытался сыграть по старым лекалам – но даже повторить тот футбол не удалось. Было слишком много странных тактических решений и индивидуальных ошибок. Потенциал состава не мог быть реализован, о чем подробно можете почитать здесь.

Похожие проблемы проявлялись во всех матчах в нынешней Лиге наций. Как следствие, "сине-желтые" забили 10 голов, из которых 8 прошли в ворота Армении. Александру Петракову не удавалось предложить что-то оригинальное в рамках чужой для него тактики, а основа сборной не могла откатиться к старым настройкам – именно отсюда идут все проблемы.

Украина имеет ряд преимуществ перед ответным матчем

"Ну, все пропало", – подумали вы, когда дочитали до этого абзаца. Не спешите заряжать ставки на Шотландию. Сегодня "тартановой армии" будет не так уж и просто. Во-первых, команда подходит к поединку в Кракове не в лучшей форме – в тяжелом матче с Ирландией скотты сыграли почти тем составом, что и с Украиной. При этом Стив Кларк потерял Тирни и Мактоминая, которые были с отрывом лучшими в матче в Глазго.

В то же время, Александр Петраков в Армении провел тотальную ротацию, предоставив лидерам отдых и проверив форму нескольких важных футболистов. В частности, речь о Зубкове, Цыганкове, Миколенко и Яремчуке – они в полном порядке. Эта четверка прекрасно проявила себя, поучаствовав в нескольких забитых голах.

Во-вторых, футбол сборной Украины в Глазго не имел проблем, которые нельзя решить оперативно. Тем более, имея за плечами опыт первой игры. Не надо быть тактическим гением, чтобы видеть невыразительные кондиции Ярмоленко, слишком низкую позицию Мудрика и слишком долгую подготовку атак в глубине.

Очевидно, что сегодня уже никто не заменит Степаненко. В первом матче "сине-желтым" было трудно и до перерыва, однако Тарас ощутимо разгружал давление на центральную ось. Он качественно сканирует пространство под прессингом и позволяет Малиновскому и Пихаленку выполнять больше работы в креативной плоскости.

Шотландцы при наличии опорника Шахтера хуже работали в середине поля, а ныне у них еще и Мактоминая нет (хотя Гилмор выглядит опасной заменой из-за хорошей игры в пас).

В-третьих, Украина кажется более гибкой в тактическом плане. Шотландия может работать по двум моделям, однако 3-4-2-1 плохо проявила себя на фоне "сине-жёлтых" в июне, а 4-2-3-1 сильно зависима от качества игроков в ней – и она всё равно неидеальна. Кроме того, "тартановая армия" эффективна только в роли команды, ведущей игру и доминирующей с мячом. Обороняться, как Уэльс, она не способна.

Если у Стива Кларка что-то пойдет не так, скоттам будет непросто перестроиться по ходу встречи. Украина в этом плане интереснее.

Можно попробовать работать первым номером в схеме 4-3-3, можно в той же схеме перейти на модель с быстрым количеством переходных фаз, а можно закрыться и потерпеть, вылетая в контратаки. А есть еще 3-4-3, которая очень удобна для Петракова – и которая при определенных кадровых перестановках становится достаточно эффективной. В частности, именно в ней "сине-желтые" порвали Армению.

Нюансов во всех этих тактических решениях очень много. Их нужно тщательно продумать и грамотно реализовать. В июне это удалось. Удастся ли сейчас? Посмотрим. Будет трудно, но Украина способна бить Шотландию.

Кадровая ситуация

В сегодняшней битве из-за травм не сыграют Зинченко, Соболь и Коваленко. Кроме того, из-за дисквалификации лагерь покинул Сидорчук, а Трубин находится в расположении молодежки. Все остальные футболисты из заявки – в строю.

Огромная интрига кроется вокруг схемы сборной Украины. 3-4-3 неплохо проявила себя в Армении, но основной состав практически всегда работал в модели 4-3-3. Вряд ли Александр Петраков изменит своим принципам сейчас. В таком случае практически нет сомнений относительно центральной тройки – с высокой вероятностью, там снова сыграют Степаненко, Пихаленок и Малиновский.

Сделаем ставку на появление быстрого Тымчика вместо Караваева. Позиции Забарного, Матвиенко, Миколенко и Мудрика не вызывают сомнений, а вот с Ярмоленко все гораздо интереснее – капитан получил отдых, сыграв в Армении всего 20 минут, однако даже тогда не впечатлил.

Цыганков заявил о себе куда убедительнее. Его очень не хватало в Глазго, поэтому сделаем рискованную ставку на выход Виктора в основе на правом фланге.

Яремчук круто проявил себя в основе в Армении, а Довбик классно зашел с замены. Как показал опыт последних двух матчей, разницы между ними особо и нет, но Роман должен играть только с первых минут. Ставим именно на это. Так Украина получит больше гибкости.

Шотландия из-за травмы потеряла Паттерсона, а еще до встречи с Украиной выпал Робертсон. Мактоминай не сыграет из-за дисквалификации. Серьезные проблемы у Тирни и Хики – они получили повреждения в матче с Ирландией, причем Киран уже отправился в Лондон.

Из заявки выпал и основной центрбек Маккена. Вообще, Стив Кларк жаловался на большое количество ушибов и микротравм у своих подопечных. Также главный тренер сборной Шотландии заявил, что из-за вируса нападающие Дайкс и Адамс чувствуют себя не очень хорошо. Фрейзер же заболел еще до игры с ирландцами.

Между тем, Дайкс с подач Фрейзера дважды забивал нам в Глазго, а Че является основным форвардом. В общем, кадровая ситуация "тартановой армии" выглядит тяжелой.

Ориентировочные составы на матч Украина – Шотландия

Украина: Лунин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко – Цыганков, Пихаленок, Малиновский, Мудрик – Яремчук

Шотландия: Гордон – Релстон, Хенли, Хендри, Тейлор – Гилмор, Макгрегор – Армстронг, Макгинн, Кристи – Дайкс

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

В первом матче букмекеры считали фаворитами Шотландию, однако сейчас их настроение изменилось. Теперь более низкие коэффициенты имеет Украина. Конторы не могли не отреагировать на критические проблемы Стива Кларка с составом – коуч "тартановой армии" поплатился за отсутствие ротации в поединке с Ирландией, потеряв от трех до шести основных футболистов.

Украина – Шотландия: прогноз на решающий матч Лиги наций

Мактоминай, Тирни, Хики и Адамс были лучшими в матче с Украиной. Во многом, именно они делали разницу в поединке на Хэмпден-Парк. Гилмор и Гордон выглядят достаточно перспективной заменой, однако Скотты еще и критически уставшие. Действовать весь матч в той же интенсивности, плавно набирая обороты, уже не удастся.

Украина же не только отдохнула, но и провела определенную работу над ошибками. В матче с Арменией стали меньше затягивать с подготовкой атак в глубине – зато стали делать больше касаний и ударов в штрафной при меньшем количестве попыток войти. Высокие позиции фулбеков добавили "сине-желтым" вариативности в позиционном наступлении, а благодаря качественному владению удалось уменьшить долю единоборств – а значит и переходных фаз.

Были и другие интересные ходы. Да, это только Армения, однако Александру Петракову удалось преодолеть проблемы, которые возникали в первой игре с этим соперником – и в Лиге наций в целом. Украина явно провела поединок с пользой, чего не скажешь о тяжелом футболе шотландцев в матче с Ирландией.

Между тем, даже демонстрируя значительно лучший футбол в первом тайме с Украиной, "тартановая армия" почти ничего не создала. Да, она лучше чувствует себя в дистрибуции и имеет более высокий темп игры в оптимальном составе, но эти особенности вполне можно нивелировать.

По нашему мнению, Украина имеет все для этого, а Шотландия сейчас уязвима, как никогда. Именно поэтому рискнем поставить на победу подопечных Александра Петракова.

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