"Такое бывает, что идут игроки, у которых заканчивается срок контракта. Надежда умирает последней. Но я, конечно, знаю, куда все движется. Для команды это будет означать изменения", – цитирует Флика Marca.

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Заметим, СМИ уже сообщают о том, что Реал договорился о переходе Алабы летом на правах свободного агента. Правда, претендентом на датчанина также является и Ливерпуль. С 1 января победитель Лиги чемпионов имеет право договариваться с другими клубами. Все попытки Баварии продлить контракт с Дэвидом были напрасными.

Добавим, что Алаба находится в структуре мюнхенцев с 2008 года. В составе Баварии он провел 408 матчей, отличился 32 голами и 49 ассистами, а в текущем сезоне является одним из лидеров "ротен" (22 поединка).

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