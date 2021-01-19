Наставник Баварії Ганс-Дітер Флік відреагував на неминуче прощання Девіда Алаби з мюнхенцями. Головним претендентом на оборонця є Реал.

"Таке буває, що йдуть гравці, у яких закінчується термін контракту. Надія помирає останньою. Але я, звичайно, знаю, куди все рухається. Для команди це означатиме зміни", – цитує Фліка Marca.

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Зауважимо, ЗМІ вже повідомляють про те, що Реал домовився про перехід Алаби влітку на правах вільного агента. Щоправда, претендентом на данця є також і Ліверпуль. З 1 січня переможець Ліги чемпіонів має право домовлятися з іншими клубами. Всі спроби Баварії продовжити контракт з Девідом були марними.

Додамо, що Алаба перебуває у структурі мюнхенців з 2008 року. У складі Баварії він провів 408 матчів, відзначився 32 голами та 49 асистами, а у поточному сезоні є одним із лідерів "ротен" (22 поєдинки).

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