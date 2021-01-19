Реал еще ничего не подписывал с Алабой – к борьбе за игрока присоединился Ливерпуль, – журналист
Слухи о летнем переходе защитника Баварии Дэвида Алабы в Реал могут оказаться преждевременными.
Сейчас между австрийцем и "сливочными" нет никаких подписанных документов, утверждает авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк.
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Ранее Marca заверила, что Алаба договорился с Реалом и даже прошел предварительный медосмотр. Фальк признает, что мадридцы остаются фаворитом на подписание 28-летнего игрока, но другие претенденты также не сдались. К их списку присоединился еще и Ливерпуль.
Добавим, что Алаба провел 22 матча в текущем сезоне, отметился одним голом и одним ассистом.
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