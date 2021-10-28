Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко отреагировал на вызов Руслана Малиновского и Дениса Гармаша в национальную команду на решающий матч квалификации к Мундиалю в Катаре.

"То, что Петраков вызывает Малиновского и Гармаша – я не знаю, как это оценивать. Как уступки какие-то в ответ на то, что его якобы кто-то прижал – пресса или другая история.

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Прежде всего, это должно быть продиктовано здравым смыслом, поскольку сборная без Малиновского (есть смысл назвать и Гармаша, набравшего очень хорошую форму, но без Малиновского в первую очередь) испытывает проблемы в центре поля.

Даже с учетом того, что Малиновский, возможно, не вписывается в схему. Я думаю, что при желании любого футболиста можно встроить в свою схему. А уж такого футболиста, как Малиновский, играющего в одном из лучших клубов ведущей лиги Европы, наверное, можно и нужно туда встраивать. Поэтому я надеюсь, что это все же здравый смысл, а не влияние извне", – рассказал экс-хавбек в комментарии YouTube-каналу vZbirna.

Напомним, что матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября. Для выхода в плей-офф отбора к ЧМ-2022 "сине-желтым" нужно только побеждать и надеяться на осечки балканцев и финнов в других матчах.

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