"Сподіваюся, здоровий глузд, а не вплив": Калініченко оцінив повернення опального дуету до збірної України
Колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко відреагував на виклик Руслана Маліновського та Дениса Гармаша до національної команди на вирішальний матч кваліфікації до Мундіалю в Катарі.
"Те, що Петраков викликає Маліновського та Гармаша – я не знаю, як це оцінювати. Як поступки якісь у відповідь на те, що його нібито хтось десь притиснув – преса чи інша історія.
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Передусім це повинно бути продиктовано здоровим глуздом, оскільки збірна без Маліновського (є сенс назвати і Гармаша, який набрав дуже хорошу форму, але без Маліновського насамперед) має проблеми в центрі поля.
Навіть із врахуванням того, що Маліновський, можливо, не вписується в схему. Я думаю, що при бажанні будь-якого футболіста можна вбудувати в свою схему. А вже такого футболіста як Маліновський, який грає в одному з найкращих клубів провідної ліги Європи, напевне, можна й треба туди вбудовувати. Тому я сподіваюся, що це все ж здоровий глузд, а не вплив ззовні", – розповів екс-хавбек у коментарі YouTube-каналу vZbirna.
Нагадаємо, що матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 16 листопада. Для виходу в плей-офф відбору до ЧС-2022 "синьо-жовтим" потрібно лише перемагати та сподіватися на осічки балканців і фінів в інших матчах.
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