Колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко відреагував на виклик Руслана Маліновського та Дениса Гармаша до національної команди на вирішальний матч кваліфікації до Мундіалю в Катарі.

"Те, що Петраков викликає Маліновського та Гармаша – я не знаю, як це оцінювати. Як поступки якісь у відповідь на те, що його нібито хтось десь притиснув – преса чи інша історія.

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Передусім це повинно бути продиктовано здоровим глуздом, оскільки збірна без Маліновського (є сенс назвати і Гармаша, який набрав дуже хорошу форму, але без Маліновського насамперед) має проблеми в центрі поля.

Навіть із врахуванням того, що Маліновський, можливо, не вписується в схему. Я думаю, що при бажанні будь-якого футболіста можна вбудувати в свою схему. А вже такого футболіста як Маліновський, який грає в одному з найкращих клубів провідної ліги Європи, напевне, можна й треба туди вбудовувати. Тому я сподіваюся, що це все ж здоровий глузд, а не вплив ззовні", – розповів екс-хавбек у коментарі YouTube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, що матч Боснія і Герцеговина – Україна відбудеться 16 листопада. Для виходу в плей-офф відбору до ЧС-2022 "синьо-жовтим" потрібно лише перемагати та сподіватися на осічки балканців і фінів в інших матчах.

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