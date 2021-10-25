Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти у листопаді в складі національної команди.

Наставник "синьо-жовтих" викликав до розташування національної команди 25 гравців, повідомляє офіційний телеграм-канал УАФ. Відзначимо повернення до команди Руслана Маліновського, Дениса Гармаша та Віктора Коваленка.

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Голкіпери: Пятов, Бущан, Різник.

Захисники: Караваєв, Миколенко, Забарний, Тимчик, Матвієнко, Кривцов, Соболь, Качараба.

Півзахисники: Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук, Циганков, Шапаренко, Буяльський, Зінченко, Маліновський, Зубков, Коваленко.

Нападники: Яремчук, Довбик, Сікан, Гармаш.

Нагадаємо, збірна України в листопаді проведе два поєдинки: 11-го числа – товариський проти Болгарії, а 16 листопада – заключний матч відбору до ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.

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