"Ми маємо у своєму розпорядженні більше гравців, ніж це було в Казахстані, що дає нам великий вибір варіантів складу. Важливо, щоб завтра ми продемонстрували хорошу командну гру, і тоді, я сподіваюся, візьмемо три очки.

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Що стосується нашої гри, то немає меж досконалості. Я задоволений, тому що зараз у нас у команді панує злагодженість і взаємодія. Звичайно, трапляються помилки, над якими ми працюємо. Однак головне, що ми рухаємося вперед і від матчу до матчу показуємо все якісніший футбол. Ми не вираховуємо різні варіанти в турнірній таблиці. Ми зосереджені на завтрашньому поєдинку і зробимо все можливе, щоб перемогти.

Україна ще жодного разу не програвала на Арені-Львів? Я знаю про ваш щасливий стадіон. Сподіваюся, ми завтра зламаємо цю статистику. Упевнений, на нас чекає цікавий і важкий матч. Все буде залежати від того, як ми підійдемо до гри, від стану газону", – зазначив Петев на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, зустріч між боснійською та українською командами відбудеться вже завтра, 12 жовтня, у Львові. Початок зустрічі о 21:45.

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