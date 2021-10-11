Защитник сборной Украины Эдуард Соболь сможет помочь "сине-желтым" в поединке квалификации к ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

Сборная Украины провела предматчевую тренировку накануне игры с боснийцами – в занятии приняли участие 24 игрока, в том числе и Эдуард Соболь, сообщает официальный сайт УАФ.

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Защитник вернулся в общую группу и провел тренировочное занятие на уровне со всеми, поэтому будет возможность сыграть против Боснии и Герцеговины.

Матч состоится 12 октября в 21:45 на Арене Львов. Сборная Украины еще не встречалась с Боснией и Герцеговиной. Два следующих матча против балканцев решат судьбу "сине-желтых" в отборе к ЧМ-2022. Украина занимает второе место в группе, а Босния идет третьей с двумя очками отставания и игрой в запасе.

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