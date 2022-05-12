"Паб Cantona у Львові перетворено на волонтерський координаційний центр. Шановний Енді Марковець (засновник закладу – прим.), серед усіх несправедливостей у світі я дуже зворушений і пишаюся тим, що ваш паб носить моє ім'я!

Сили та мужності Вам і Вашій родині! Сподіваюся, ми скоро відсвяткуємо Вашу перемогу у Вашому пабі", – написав Ерік Кантона в Instagram, прикріпивши кілька світлин з львівського закладу, названого на свою честь.

Нагадаємо, українські воїни вже майже три місяці продовжують стримувати натиск російської орди, героїчно воюючи за свою землю.

"Одного дня Кантона увійде в ці двері". Як провести "золотий сезон" за "Карпати" і відкрити паб на честь Короля Еріка