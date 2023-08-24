Главный тренер Зари Ненад Лалатович напомнил о действительно важных вещах в своем комментарии перед первым матчем плей-офф квалификации Лиги Европы против пражской Славии.

– Считаете ли вы Славию сильным соперником?

– В первую очередь, я хочу поздравить всех украинцев с Днем флага сегодня (разговор был 23 августа – прим. Футбол 24 ). Завтра, как вы знаете, в Украине также праздник – День независимости.

По поводу игры – знаем, что завтра нас будет ждать очень тяжелый матч. Конечно, мы приехали побеждать. Нам нечего терять. Мы в любом случае будем играть в групповом раунде еврокубков, но хотелось бы, чтобы это была именно Лига Европы.

Сказали нашим ребятам, что нужно играть спокойно, что нет на нас давления. Безусловно, герои – те, кто сейчас защищает Украину на фронте. Но если мы добьемся положительного результата, дадим положительные эмоции нашим болельщикам, защитникам в это непростое время, то в своем смысле также сможем быть героями.

Заря узнала арбитров на оба матча квалификации Лиги Европы со Славией

– Трпишовски упомянул двух игроков Зари – Антюха и Герреро. Это ваши сильнейшие футболисты?

– У нас много сильных игроков. К сожалению, из-за травмы не сыграет Назарий Русин. Не будет Бутко, Данченко. С этими игроками мы были бы лучше на 30 процентов. Но я верю в наших ребят. Никого не хочу выделять. У нас есть большой коллектив, готовый работать друг за друга. Надеюсь, увижу это и завтра.

– Мы, наверное, не можем себе представить, насколько в сложном положении сейчас вы из-за войны...

– Наш народ Украины находится в очень тяжелой ситуации. Очень надеюсь, что война закончится как можно скорее. Чтобы больше ни одна украинская мать не плакала за своими детьми, чтобы мы имели возможность снова жить нормальной жизнью. Чтобы тренировки или игры не прерывались из-за сирен, ракетных обстрелов… Мои игроки также заслуживают играть в футбол дома, с собственными болельщиками. У меня есть надежда, что мир скоро будет. Верю в нашу победу, – цитирует Лалатовича пресс-служба Зари.