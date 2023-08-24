Головний тренер Зорі Ненад Лалатовіч нагадав про справді важливі речі у своєму коментарі перед першим матчем плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти празької Славії.

– Чи вважаєте ви Славію сильним суперником?

– В першу чергу, я хочу привітати всіх українців з Днем прапора сьогодні (розмова була 23 серпня – прим. Футбол 24). Завтра, як ви знаєте, в Україні також свято – День незалежності.

Стосовно гри – знаємо, що завтра нас чекатиме дуже важкий матч. Звичайно, ми приїхали перемагати. Нам нічого втрачати. Ми в будь якому разі будемо грати в груповому раунді єврокубків, але хотілося б, що б це була саме Ліга Європи.

Сказали нашим хлопцям, що треба грати спокійно, що немає на нас жодного тиску. Безумовно, герої ті, хто зараз захищає Україну на фронті. Але якщо ми здобудемо позитивний результат, дамо позитивні емоції нашим вболівальникам, захисникам в цей непростий час, то в своєму сенсі також зможемо бути героями.

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– Трпішовскі згадав двох гравців Зорі – Антюха та Герреро. Це ваші найсильніші футболісти?

– У нас багато сильних гравців. На жаль, через травму не зіграє Назарій Русин. Не буде Бутка, Данченка. З цими гравцями ми були б кращі на 30 відсотків. Але я вірю в наших хлопців. Нікого не хочу виділяти. У нас є великий колектив, котрий готовий працювати один за одного. Сподіваюся, побачу це і завтра.

– Ми, напевно, не можемо собі уявити, наскільки в складному становищі зараз ви через війну...

– Наш народ України перебуває в дуже важкій ситуації. Дуже сподіваюся, що війна скінчиться якомога скоріше. Щоб більше жодна українська матір не плакала за своїми дітьми, щоб ми мали змогу знов жити нормальним життям. Щоб тренування чи ігри не переривалися через сирени, ракетні обстріли… Мої гравці також заслуговують грати в футбол вдома, з власними вболівальниками. У мене є надія, що мир скоро буде. Вірю в нашу перемогу, – цитує Лалатовіча прес-служба Зорі.